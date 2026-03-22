Вселенский Патриарх: Илия II был истинной опорой как для Церкви, так и для Отечества, которым он одинаково уделял любовь, верность и ежедневную заботу
22.03.2026 15:15
Возможно, никто из достойных Католикосов прошлых времен не смог так связать свое имя с Грузией, Церковью, народом, государственностью, миротворчеством в Кавказском регионе, как блаженнопочивший, светоносный Патриарх Илия II, – об этом сказал Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх Его Святейшество Варфоломей I на похоронной церемонии Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в соборе Самеба.
Как отметил Варфоломей I, Илия II был истинной опорой как для Церкви, так и для Отечества, которым он одинаково уделял любовь, верность и ежедневную заботу.
«Историческая страна Грузия лишилась мудрого поводыря и богодостойного первосвятителя, правившего полвека, а почитаемая церковная иерархия страны – своего первого иерарха, глубоко сведущего в богословии и обладающего пастырским опытом, через которого все епископы получили благодать епископства. А уважаемая государственная власть лишилась мудрого советника во всяком добром и народолюбивом деле, посла мира и единства, богобоязненного», – заявил Варфоломей Первый.
Как сказал Вселенский Патриарх: «Грузинский народ потерял своего любящего отца, который до последнего вздоха бодрствовал ради божественного созидания, духовного укрепления, общественного прогресса и его благосостояния».
«Не осталось в Грузии ни одной сферы церковной, общественной и национальной жизни, где бы он не оставил заметного и полезного следа своей личности. Богобоязненный и смиренный, любящий богослужение, достойный священного сана, братолюбивый, миротворец и примиритель, прямой и благожелательный, с кротким поведением и словом, многосторонне образованный и чрезвычайно благородный, утонченной и творческой натуры. Отмеченный выдающимся талантом в иконописи, живописи и музыкальном творчестве, а также в архитектуре», – сказал Варфоломей I.
