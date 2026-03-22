Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Мы прощаемся с Патриархом, заложившим фундамент золотого века Матери-Церкви, прощаясь с Патриархом, невозможно не испытывать острого чувства сиротства


22.03.2026   16:21


«Мы прощаемся с Патриархом, заложившим фундамент золотого века возрождения нашей Матери-Церкви. В такое время, прощаясь с Патриархом, невозможно не испытывать острого чувства сиротства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на траурной церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II в кафедральном соборе Самеба.

По словам главы правительства, единственное, что может облегчить это чувство, — это вера в то, что Святейший укрепит нашу Родину и Мать-Церковь молитвами из Небесной Грузии.

«Соболезную всей Грузии. Сегодняшний день полон глубокой боли для каждого из нас. Сегодня завершилась великая эпоха. Мы прощаемся с нашим возлюбленным Патриархом, нашим духовным отцом, посвятившим всю свою жизнь служению Родине и Матери-Церкви. В то же время сегодня великий день для каждого верующего грузина. Сегодня мы особенно остро ощущаем величие нашего Патриарха и с гордостью напомним себе, насколько велик народ, из лона которого могла родиться такая фигура. Первые годы деятельности Его Святейшества и Блаженства совпали с золотым веком грузинской культуры. Грузинские деятели той эпохи создали новые творческие сокровища, тем самым обогатив духовность нашей страны и народа. Его Святейшество и Блаженство придали этому труду новое измерение и превратили его в укрепление христианской веры. За прошедшие годы в Небесную Грузию ушли многие деятели, целые поколения, внесшие выдающийся вклад в создание Золотого века грузинской культуры. Сегодня же мы прощаемся с Патриархом, заложившим фундамент Золотого века возрождения нашей Матери-Церкви», — сказал Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна