Кобахидзе: Мы прощаемся с Патриархом, заложившим фундамент золотого века Матери-Церкви, прощаясь с Патриархом, невозможно не испытывать острого чувства сиротства

22.03.2026 16:21





«Мы прощаемся с Патриархом, заложившим фундамент золотого века возрождения нашей Матери-Церкви. В такое время, прощаясь с Патриархом, невозможно не испытывать острого чувства сиротства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на траурной церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II в кафедральном соборе Самеба.



По словам главы правительства, единственное, что может облегчить это чувство, — это вера в то, что Святейший укрепит нашу Родину и Мать-Церковь молитвами из Небесной Грузии.



«Соболезную всей Грузии. Сегодняшний день полон глубокой боли для каждого из нас. Сегодня завершилась великая эпоха. Мы прощаемся с нашим возлюбленным Патриархом, нашим духовным отцом, посвятившим всю свою жизнь служению Родине и Матери-Церкви. В то же время сегодня великий день для каждого верующего грузина. Сегодня мы особенно остро ощущаем величие нашего Патриарха и с гордостью напомним себе, насколько велик народ, из лона которого могла родиться такая фигура. Первые годы деятельности Его Святейшества и Блаженства совпали с золотым веком грузинской культуры. Грузинские деятели той эпохи создали новые творческие сокровища, тем самым обогатив духовность нашей страны и народа. Его Святейшество и Блаженство придали этому труду новое измерение и превратили его в укрепление христианской веры. За прошедшие годы в Небесную Грузию ушли многие деятели, целые поколения, внесшие выдающийся вклад в создание Золотого века грузинской культуры. Сегодня же мы прощаемся с Патриархом, заложившим фундамент Золотого века возрождения нашей Матери-Церкви», — сказал Ираклий Кобахидзе.





