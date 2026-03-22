Аналитик по вопросам религии: в литургии приняли участие грузинские священники, в отпевании Илии II — Вселенский патриарх

22.03.2026 16:22





Аналитик по вопросам религии, бывший алтарник Свято-Троицкого храма Леван Сутидзе комментирует происходившее в соборе Самеба в день похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, 22 марта.



Он пояснил, что саму литургию, которая началась в 9 утра, провели грузинские первосвященники. При этом ни Вселенский патриарх, ни представители Российской православной церкви (РПЦ) к ней привлечены не были — они находились в храме как присутствующие.



Но сам обряд отпевания Илии Второй провел Варфоломей I при участии грузинского духовенства.



Вопросы рождало участие Варфоломея в литургии по Илие Второму: в Тбилиси прибыла и делегация российских священнослужителей во главе с экзархом Беларуси митрополитом Вениамином, а поскольку между Москвой и Константинополем – глубокий конфликт, обернувшийся полным обрывом евхаристического общения, духовенство двух церквей не может служить вместе.



«Многих интересует ситуация <нахождением> русских и греков на богослужении. В литургии участвовали только грузинские священники. То есть ни русский, ни кто-либо другой из представителей делегации не вошел. Они сидели снаружи как присутствующие, а не как исполнители.



То есть богослужения не проводил ни Варфоломей, ни русский, ни болгарин. Только грузины.



После литургии обряд отпевания патриарха Илии, при соучастии грузинских священников, был осуществлен Вселенским Патриархом.



Митрополит Шио встретил его с почетом и как этого требует обычай.



Кстати, его встречали в аэропорту и с красной дорожкой. Кроме Варфоломея, здесь также не отслужил никто из представителей других церковных санов.



То, как все прошло, — не было ничего трагичного — более того, все прошло лучше, чем ожидалось.



Варфоломей прибыл в Грузию впервые за 13 лет и был облачен в грузинский омофор с изображением болнисских крестов.



Вселенский патриарх обладает огромной символической властью, и его визит очень важен для будущего Грузинской церкви», — пишет Cутидзе, который является главным редактором Tabula.



Источник: СОВА

