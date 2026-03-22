Иванишвили: Ваше Святейшество и Блаженство, большое спасибо за доброту, мудрость и любовь, сейчас, как и тогда, «закончилась великая эпоха…»

22.03.2026 16:21





Редко в жизни человека наступает такой момент скорби и волнения, как сейчас для меня – сегодня перед всем народом я прощаюсь с нашим духовным отцом. Сегодня, как и все грузины, я несу в сердце огромную боль и любовь, которые не нуждаются в объяснении, потому что они общие для каждого из нас, – заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на похоронной церемонии Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II в Патриаршем соборе Самеба.



«В жизни нации наступают моменты, когда общество, народ объединяются перед лицом великого испытания или великой радости. Сегодня такой момент настал в жизни нашей страны – миллионы грузин безмолвно переживаем великое испытание, и именно в этой оглушительной тишине, которая сейчас звучит громче всего, каждый сын этой страны в полной мере ощущает насколько велика потеря, которую оставляете после себя… В этой тишине мы прощаемся с эпохой, носившей ваше имя. Несмотря на великую боль, мы – счастливый народ, потому нам выдалась честь называться духовными детьми Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всей Грузии – Илии II, наставника, который всю свою жизнь, как и смерть, посвятил объединению и сплочению своей паствы – грузинского народа», – сказал Бидзина Иванишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





