„Мы любим тебя, Патриарх!“ – Тело Католикоса-Патриарха всея Грузии вынесли из Троицкого собора под такое скандирование и аплодисменты
22.03.2026 15:16
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II был вынесен из кафедрального собора Самеба (Святой Троицы).
«Мы любим тебя, Патриарх!» - под такое скандирование и аплодисменты тело Илии Второго вынесли из собора Святой Троицы.
Патриарха процессией перенесут из собора Самеба в Сионский патриарший собор, где он и будет похоронен. По всему периметру от Самеба до Сионского собора, где пройдёт траурное шествие, организован специальный коридор из военнослужащих.
Богослужение в кафедральном соборе Самеба началось в 09:00. Службу совершил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири совместно с членами Священного Синода Грузинской церкви.
Отпевал Илию Второго Вселенский Патриарх, Его Всесвятейшество Варфоломей I, совместно с митрополитом Шио и членами Священного Синода.
Илия Второй скончался 17 марта. С 18 марта в соборе Самеба проходила гражданская панихида. Память Святейшего почтили тысячи граждан. В эти дни поток людей, желающих проститься с Патриархом, не прекращался круглосуточно. Чтобы попасть в храм, гражданам часто приходилось стоять в очереди по несколько часов. Многие из-за длинных очередей на территории собора Самеба проводили там и ночь.
