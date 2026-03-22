Кавелашвили: Сегодня мы смотрим на эпоху, которую смело можем назвать „Грузия Патриарха“ – Это не только историческая эпоха, это торжество нашего национального характера

22.03.2026 14:49





Сегодня мы смотрим в лицо эпохе, которую смело можем назвать «Грузия Патриарха» - «Грузия Патриарха» - это не только историческая эпоха, это торжество нашего национального характера, - об этом, выступая в соборе Самеба (Святой Троицы) на церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, заявил Михаил Кавелашвили.



По его словам, «сегодня все увидели - и внутри страны, и за её пределами, - каким бы ни было давление на нас, грузинский человек не изменится».



Как заявил Кавелашвили, даже завершением своего земного пути Патриарх преподал народу величайший урок - вновь объединил его и напомнил о подлинной природе - любви, человеколюбии и том нерушимом единстве, которое не сможет разрушить никакая земная буря.



«Сегодня здесь, в этом величественном храме, который является символом возрождения нашей государственности, стойкости и вечности нации, Грузия склоняет голову перед бессмертной душой своего Патриарха, Его Святейшества и Блаженства Илии Второго.



Сегодня мы смотрим в лицо эпохе, которую смело можем назвать «Грузия Патриарха». Ваше Святейшество, вашей деятельностью вы объединили гражданский долг грузинского человека и его духовную миссию в единое целое. Именно этот путь определил наш национальный облик и показал нам, как приобщиться к благодати приближения к Богу.



После восстановления независимости, когда наша страна проходила через тяжелейшие испытания, вы были главной опорой народа. Когда вокруг царило отчаяние, ваш спокойный голос становился для нас утешением и надеждой на спасение. Вы научили нас, что даже в самые тяжёлые времена выход заключается в вере в Бога и любви друг к другу.



Неоценим ваш вклад в сохранение национальной идентичности и культуры. Вы вернули нас к нашим историческим корням и убедили, что грузинская идентичность - это не только великое прошлое, но живая, вечная духовная энергия. Вы были и остаётесь объединителем нации, незыблемым хранителем нашего единства. Эту силу мы сегодня, после вашей кончины, ощутили ещё сильнее. В этих молчаливых рядах, в этих скорбных взглядах мерцает та невидимая божественная нить, которую связала между нами ваша любовь.



«Грузия Патриарха» - это не только историческая эпоха, это торжество нашего национального характера. Сегодня все увидели - и внутри страны, и за её пределами, - каким бы ни было давление на нас, грузинский человек не изменится. Наш подлинный облик - именно здесь: в этом храме, в этой общей боли и благоговении. Даже завершением вашего земного пути вы преподали нам величайший урок: вновь объединили нас и напомнили о нашей истинной природе - любви, человеколюбии и том нерушимом единстве, которое не сможет разрушить никакая земная буря. Ваше Святейшество, мы продолжаем путь, который вы нам завещали. Да благословит Бог вашу бессмертную душу, да благословит Бог Грузию!» - заявил Михаил Кавелашвили.





