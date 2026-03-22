Местоблюститель Шио в своей речи не поприветствовал отдельно представителей делегации России

22.03.2026 14:50





Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), выступил с речью во время гражданской панихиды в соборе Самеба в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



Митрополит подчеркнул, что смерть Патриарха всея Грузии объединила всю Грузию в единой любви и горечи из-за его утраты. Архиепископ Шио говорил о стезе Илии Второго, его пути и деяниях, которые, по его словам, увековечили его имя в истории Грузии.



Обращаясь со словом к присутствующим лицам, он упомянул Вселенского патриарха Варфоломея I, Патриарха всея Болгарии и митрополита Софийского Даниила, архиепископа Тиранскому, Дурреского и всея Албании Иоанна, архиепископа Ростислава — митрополита Чешских земель и Словакии, предстоятеля Чехо-Словацкой православной церкви, предстоятеля православной церкви в Америке Блаженнейшего Тихона, однако не упомянул отдельно представителей российской делегации, которые прибыли в Тбилиси, чтобы принять участие в панихиде и похоронах Илии Второго.



Местоблюститель Шио после вышеперечисленных лиц поприветствовал представителей различных ветвей власти Грузии, дипломатов, священнослужителей и находящихся в Самеба «братьев и сестер».



Напомним, в Грузии для участия в богослужении в связи с кончиной Патриарха Илии II и его похоронах 21 марта в Тбилиси прибыла делегация российского духовенства во главе с митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином (Тупеко).



21 марта настоятель храма Георгия Победоносца в Москве Федор Кречетов заявил, что в Грузию отправилась «очень большая делегация – 80 человек».



Tabula писала, что среди них – экс-глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Иларион (Алфеев). Издание напоминает, что в 2017 году он прибыл в Тбилиси с однодневным визитом, состоявшимся за несколько дней до избрания митрополита Шио (Муджири) местоблюстителем патриаршего престола. Впоследствии некоторые церковные иерархи допускали, что митрополит Иларион мог повлиять на это решение.



В Самеба Вселенский патриарх Варфоломей I провел обряд отпевания вместе с местоблюстителем патриаршего престола Шио и представителями Священного Синода.



«Визит Вселенского Патриарха является проблемой для российских делегаций. После предоставления автокефалии Украинской православной церкви Москва в одностороннем порядке разорвала евхаристические связи с Константинополем, поэтому не может стоять рядом с ним на мессе», — ранее писали СМИ.



Напомним, между Тбилиси и Москвой нет дипломатических отношений, что осложняет официальные визиты. Последний раз пециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был в Грузии в 2017 году. Тогда экс-глава Минкультуры РФ заявил, что в результате разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году проиграли обе стороны. И что между Тбилиси и Москвой должны выстраиваться не столько родственные отношения, сколько дружественные.



Источник: СОВА

