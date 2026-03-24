Гига Лемонджава: торга пленными не будет!

24.03.2026 14:39





Как заявил представитель партии «Дроа» и «оппозиционного альянса» Гига Лемонджaва, приговор в отношении Элене Хоштария является «сигналом для всех, кто остаётся на свободе», однако, по его словам, «торга пленными не будет».



По его утверждению, «режиму больнее всего от непризнания и сопротивления, именно поэтому наказывают Элене Хоштария».



«Мы все прекрасно понимаем, что никакой фломастер как реальное основание для политического преследования Элене не существует. Ей назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы за то, что она не признала, не сотрудничала, оказала сопротивление и делала всё для демонтажа российского злонамеренного режима. Разумеется, она продолжит это делать.



Это также своего рода сигнал для всех нас, кто находится на свободе, своего рода угроза. Однако наш ответ таков (и именно так сказала бы Элене, будь она сейчас на нашем месте): торга пленными не будет. Победу над режимом Иванишвили мы видим через его демонтаж, и этот момент обязательно наступит. Борьбу за свободу, за справедливость, за подлинно европейское будущее этой страны Иванишвили не сможет остановить ни тюрьмами, ни страхом перед тюрьмой, ни политической расправой.



Быть рядом с Элене Хоштария в этой борьбе - честь и привилегия для каждого из нас. Её действия на протяжении всего этого времени были не просто эмоциональными, а абсолютно рациональными и прагматичными.



Мы знаем, что больше всего причиняет боль режиму: непризнание и сопротивление. Именно за это и наказывают Элене Хоштария. Иванишвили - человек, который не может представить, что кто-то может пойти в тюрьму ради ценностей, ради любви к Родине. Он не может представить, что существуют люди, которые бескорыстно, без всякого вознаграждения служат своей стране, её подлинному европейскому будущему, её суверенитету и независимости, и готовы ради этого пожертвовать одним из самых важных - личной свободой.



Хочу сказать Элене, и она это знает лучше меня, что пребывание в тюрьме не означает изоляцию и не означает отрыв от процесса. Это один из важнейших этапов сопротивления. Большие дела можно делать и из тюрьмы. Мы будем делать большие дела вместе с ней и до её освобождения, и после, чтобы режим Иванишвили рухнул, чтобы страна вернулась на путь нормального развития, к европейскому будущему, чтобы были защищены её суверенитет и благосостояние граждан. Сегодня мы как никогда твёрды», - заявил Гига Лемонджава.





