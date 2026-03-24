Член Палаты лордов Фоулкс призвал освободить лидера «Дроа!»

24.03.2026 16:05





Член Палаты лордов Великобритании барон Джордж Фоулкс прокомментировал вынесенный судом приговор лидеру «Дроа!» Элене Хоштария по делу о повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



По его словам, приговор и задержание Хоштария незаконны.



«Я решительно поддерживаю Элене и призываю власти Грузии немедленно освободить ее, поскольку вынесенный ей приговор и ее задержание незаконны», — написал барон Джордж Фоулкс в социальных сетях.



Источник: https://sovanews.tv СОВА

