Член Палаты лордов Фоулкс призвал освободить лидера «Дроа!»


24.03.2026   16:05


Член Палаты лордов Великобритании барон Джордж Фоулкс прокомментировал вынесенный судом приговор лидеру «Дроа!» Элене Хоштария по делу о повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

По его словам, приговор и задержание Хоштария незаконны.

«Я решительно поддерживаю Элене и призываю власти Грузии немедленно освободить ее, поскольку вынесенный ей приговор и ее задержание незаконны», — написал барон Джордж Фоулкс в социальных сетях.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
