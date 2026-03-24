|
|
|
Член Палаты лордов Фоулкс призвал освободить лидера «Дроа!»
24.03.2026 16:05
Член Палаты лордов Великобритании барон Джордж Фоулкс прокомментировал вынесенный судом приговор лидеру «Дроа!» Элене Хоштария по делу о повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
По его словам, приговор и задержание Хоштария незаконны.
«Я решительно поддерживаю Элене и призываю власти Грузии немедленно освободить ее, поскольку вынесенный ей приговор и ее задержание незаконны», — написал барон Джордж Фоулкс в социальных сетях.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна