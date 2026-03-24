Евродепутат — о приговоре Хоштария: в стране-кандидате ЕС не должно быть политзаключенных
24.03.2026 16:49
Евродепутат Раса Юкнявичене прокомментировала приговор лидеру «Дроа!» Элене Хоштария, отметив, что в стране-кандидате на вступление в ЕС «не должно быть политических заключенных».
«Элене Хоштария только что приговорили к 1,5 годам лишения свободы. В стране-кандидате в члены ЕС не должно быть политических заключенных. Европарламент выражает полную солидарность с грузинским народом и политическими заключенными, что было вновь подтверждено в резолюции, принятой в начале марта этого года», — пишет политик в сети Х.
Напомним, 12 марта ЕП принял резолюцию «Дело Элене Хоштария и политические заключенные при режиме «Грузинской мечты»».
Документ решительно осуждает политически мотивированное задержание Хоштария и всех других лиц, которые «стали мишенью за осуществление свободы слова и собраний или за мирный протест».
В резолюции осуждается систематическое уголовное преследование политических оппонентов, журналистов и активистов со стороны режима «Мечты».
