Элисашвили призывает не вносить его в списки к помилованию и политзаключенных

24.03.2026 18:00





Людей из «Мечты» я знаю как облупленных и точно чувствую, что им придётся освобождать политзаключённых - они круглые сутки голосят: «Покажите списки!», что означает, что свои списки они уже подготовили, но собираются торговаться по каждому заключённому. Моё имя также упоминают, а я хочу подлить масло в огонь и громогласно заявить: я, Алеко Элиашвили, отказываюсь быть включённым в список политзаключённых для освобождения. Я призываю всех, грузин или иностранцев, не рассматривать меня в каких-либо списках политических заключённых», - говорится в письме Элисашвили, отправленном из пенитенциарного учреждения.



По словам Элиашвили, он «сидит в тюрьме за любовь к Грузии и борьбу с несправедливостью, и это честь, а не наказание».



«Прежде всего, приветствую всех! Этот статус я снова начинаю с большой любви и скорби по отношению к Патриарху. Да осветит Бог его великую душу. Верю, что там, наверху, он молится за умиротворение и прогресс Грузии.



Что касается главного. Четвёртый месяц я нахожусь в самой строгой тюрьме по обвинению в терроризме, мне грозит 15-летний срок, но я улыбаюсь и обвинению, и наказанию - это отдельная тема. Наблюдая происходящее, вижу, что тяжёлое заключение ОБСЕ в рамках «Московского механизма», особенно рекомендации, сильно прижали этих вредителей. Я знаю людей из «Мечты» - им придётся освобождать политзаключённых и узников совести.



Они день и ночь кричат: «Покажите списки!», что ясно указывает, что список готов, но собираются торговаться по каждому заключённому. Моё имя также упоминают, пытаясь затянуть процесс освобождения других и повредить ему. Я хочу подлить масло в огонь и сказать громко: я, Алеко Элиашвили, отказываюсь быть включённым в список политзаключённых для освобождения. Призываю всех, грузин или иностранцев, не рассматривать меня в каких-либо списках политзаключённых.



Я хочу способствовать процессу освобождения несправедливо заключённых людей. Это моя принципиальная позиция! Бог - свидетель, я не украл ни куска для армии, ни золотых украшений у себя дома, и не вламывался никуда. Я нахожусь в тюрьме за любовь к Грузии и борьбу с несправедливостью - это честь, а не наказание.



Я с большим удовлетворением буду наблюдать кадры освобождения политзаключённых. До встречи!



С уважением, Алеко, 6-я тюрьма высокого риска, камера 25», - говорится в письме Алеко Элиашвили.





