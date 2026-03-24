Хвича Кварацхелия будет новым капитаном сборной Грузии по футболу

24.03.2026 19:06





Хвича Кварацхелия будет новым капитаном национальной сборной Грузии по футболу, а вице-капитаном будет Отар Китеишвили.



Это решение было принято после того, как капитан команды Гурам Кашия объявил о завершении карьеры в сборной. Он не будет присутствовать на мартовском сборе, а 2 июня, после матча против Румыния, официально попрощается с «крестоносцами».



Сборная Грузии начала подготовку к товарищеским матчам в Тбилиси. В рамках мартовской международной паузы команда 26 марта сыграет в Тбилиси против Израиль, а 29 марта проведёт матч против Литва в Каунасе.







