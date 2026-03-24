Бесплатное лекарство для опекунов собак в Тбилиси

24.03.2026 19:28





По сообщению столичного Агентства мониторинга животных, граждане, ухаживающие за собаками весом от 10 до 20 кг, могут бесплатно получить препарат «Симпарика». Это высокоэффективные жевательные таблетки для защиты от клещей и блох. Всего в наличии 3600 единиц медикамента, безвозмездно предоставленных компанией Megavet.



Где получить: По будням с 15:00 до 17:00 в филиалах агентства в районах Варкетили или Гурамишвили.



Что иметь при себе: Документ, удостоверяющий личность, и регистрационное свидетельство собаки, в котором вы указаны как опекун. При отсутствии свидетельства данные проверят по базе.



Важно: Данную партию препарата необходимо использовать не позднее мая. «Симпарика» — это антипаразитарный препарат бельгийского производства. Таблетка применяется однократно, перорально (с кормом или без него) и начинает действовать уже через 8 часов.





