Протест у резиденции Иванишвили: предприниматели требуют «дать работать»

24.03.2026 20:01





В посёлке Шекветили, у отеля «Paragraph», проходит акция протеста самозанятых, ранее работавших на

бульваре Батуми



Речь идёт о продавцах сувениров и напитков, о которых мы писала писали, их торговые киоски демонтированы мэрией Батуми.



Протестующие напрямую обращаются к Бидзине Иванишвили — почётному председателю партии «Грузинская мечта».



«Мы пришли к Иванишвили, потому что власть — его. Пусть скажет: дайте людям работать. Ни мэр, ни кто-либо другой не избран народом — они назначены им. Поэтому именно он должен сказать, чтобы нас оставили в покое и дали работать», — заявил один из участников акции Зураб Ломтадзе.



Участники хотели провести акцию у дома Иванишвили, однако на подходе к дендрологическому парку, рядом с его резиденцией, их встретила полиция.



11 февраля мэрия Батуми демонтировала киоски на бульваре, объяснив это тем, что они «портят внешний вид города».



Фактически речь идёт о людях, которые лишились единственного источника дохода и теперь пытаются добиться ответа уже не на уровне мэрии, а на уровне реального центра принятия решений.





