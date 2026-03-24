|
|
|
Протест у резиденции Иванишвили: предприниматели требуют «дать работать»
24.03.2026 20:01
В посёлке Шекветили, у отеля «Paragraph», проходит акция протеста самозанятых, ранее работавших на
бульваре Батуми
Речь идёт о продавцах сувениров и напитков, о которых мы писала писали, их торговые киоски демонтированы мэрией Батуми.
Протестующие напрямую обращаются к Бидзине Иванишвили — почётному председателю партии «Грузинская мечта».
«Мы пришли к Иванишвили, потому что власть — его. Пусть скажет: дайте людям работать. Ни мэр, ни кто-либо другой не избран народом — они назначены им. Поэтому именно он должен сказать, чтобы нас оставили в покое и дали работать», — заявил один из участников акции Зураб Ломтадзе.
Участники хотели провести акцию у дома Иванишвили, однако на подходе к дендрологическому парку, рядом с его резиденцией, их встретила полиция.
11 февраля мэрия Батуми демонтировала киоски на бульваре, объяснив это тем, что они «портят внешний вид города».
Фактически речь идёт о людях, которые лишились единственного источника дохода и теперь пытаются добиться ответа уже не на уровне мэрии, а на уровне реального центра принятия решений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна