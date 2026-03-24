Элене Хоштария: Смешно думать, что Бидзина Иванишвили считает, что меня наказал

24.03.2026 19:08





«Мне здесь не трудно и ничего не нужно. Продолжим борьбу, я отсюда, вы - оттуда. До конца», - так лидер партии «Дроа» Элене Хоштариа прокомментировала решение Тбилисского городского суда, который приговорил её к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.



Как пишет в своем письме из тюрьмы Хоштария, она не признаёт «русский режим» и готова к любому дискомфорту, сопутствующему этой борьбе.



«Когда сражаешься с русским режимом, не признаёшь его и понимаешь, в какой борьбе находишься, было бы удивительно и безответственно не быть готовой к ряду неудобств. Даже на этом фоне хочу сказать абсолютно искренне и прямо: смешно думать, что Бидзина Иванишвили считает, что меня наказал. Кто-то вытер пот с лица и сказал: «Один вопрос решили — давайте накажем». Друзья! Для меня наказание было бы, если бы я испугалась и подчинилась русским, если бы не подготовилась к борьбе с ними. На самом деле, мне смешно видеть, как думают, что тюрьма - это наказание или задержка борьбы. Напротив, это доставляет определённое удовольствие, когда так называемый судья или любой другой «коц» (прим. член правящей партии «Грузинская мечта») умоляет меня признаться. Какие бы методы ни применяли, они все обречены. Мне смешна их суетливость. Я чётко понимаю их слабые места и именно там они получат удары от нас спокойно и тихо.



Хочу также затронуть один момент. Только один раз. За своих четырёх детей ответственны я и моя семья, и, дай Бог, никогда не оставлю их на «коцев». Моим четырём детям милость русских не нужна. Они прекрасно знают, зачем проходят это испытание, гораздо лучше, чем «коцы». Здесь же хочу поблагодарить «Оппозиционный альянс» за очень точные акценты - никакой торговли не будет! И спасибо всем: журналистам, активистам и вообще всем гражданам за поддержку. Спасибо администрации тюрьмы, без исключения всем. Мне здесь не трудно и ничего не нужно. Продолжим борьбу, я отсюда, вы - оттуда. До конца!» - пишет в своём письме Хоштария.





