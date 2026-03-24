Moorepay: госпенсия в Грузии покрывает только 22% от необходимых минимальных расходов

24.03.2026 17:22





Euronews HR публикует исследование 2025 года Moorepay о том, достаточны ли государственные пенсии для покрытия прожиточного минимума в европейских странах.



Согласно опросу, в 20 из 39 европейских стран государственных пенсий недостаточно для покрытия расходов на проживание — среди них Грузия, которая находится на последнем месте с самым низким показателем.



В частности, согласно исследованию, пенсия в Грузии покрывает лишь 22% минимальных расходов, необходимых для одного человека.



В исследовании также отмечается, что в 39 странах (страны-члены ЕС, страны-кандидаты в ЕС, Великобритания) доля пенсий по отношению к расходам на проживание колеблется от 22% (Грузия) до 225% (Люксембург).



Исследование не учитывает стоимость аренды квартиры — оно касается продуктов питания, транспорта, коммунальных платежей и повседневных потребностей.



В информации говорится, что эти данные отражают прожиточный минимум одного человека и среднюю пенсию по состоянию на конец октября 2025 года.



Moorepay собрал данные о средних пенсиях, стоимость жизни взята из Numbeo (крупнейшая в мире онлайн-база данных о стоимости жизни, которую формируют сами пользователи — ред.) и представляет собой средний показатель по стране.



Реальная ситуация может варьироваться в зависимости от города.



Euronews, основываясь на исследованиях, пишет, что в Люксембурге, например, средняя государственная пенсия составляет 28 790 евро, а расходы на проживание — 12 791 евро. То есть остается излишек в размере 15 989 евро, что означает, что пенсия в два раза превышает требуемые расходы.



Пенсии также в два раза превышают прожиточный минимум в Италии (210%) и Финляндии (208%).



Близки к этому уровню Испания (199%) и Дания (189%).



В других странах доля пенсий колеблется от 150% до 180%, что также является высоким показателем. Этими странами являются:



Исландия (179%), Норвегия (178%), Германия (176%), Бельгия (170%), Австрия (165%), Франция (160%), Нидерланды (159%) и Швеция (158%).

В 6-ти странах ставка колеблется от 100% до 150% — то есть пенсии на человека хватает (без учета арендной платы), хотя излишек невелик. Это:



Швейцария (131%), Ирландия (126%), Великобритания (120%), Польша (112%), Чехия (108%) и Греция (103%).

В некоторых случаях пенсия по-прежнему покрывает более 80% расходов на проживание:



Словения (95%), Словакия (94%), Эстония (91%), Португалия (90%), Черногория (89%), Литва (85%), Хорватия (82%) и Венгрия (81%).

Но во многих странах ситуация оставляет желать лучшего, и этот показатель ниже 65% — здесь в одном ряду:



Грузия (22%), Албания (29%), Украина (29%) и Молдова (42%).

В этих странах пенсия не может покрыть и половины прожиточного минимума.



Низкие показатели также наблюдаются в Боснии и Герцеговине (53%), на Кипре (58%), в Северной Македонии (61%), Турции (64%) и Латвии (65%).



Добавим, Moorepay — это британская компания, специализирующаяся на решениях в области расчета заработной платы и управления персоналом (HR). Основанная более полувека назад, она обслуживает малые и средние предприятия по всей Великобритании, предоставляя облачные сервисы, консультации и поддержку по вопросам трудового законодательства.





