|
|
|
«Илию II любили не только в Грузии, но и в США» - отец Афанасиос
24.03.2026 17:26
В Сионский кафедральный собор продолжают приходить представители делегаций из разных стран, чтобы почтить память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Среди них — делегация из Соединённые Штаты Америки.
Члены делегации в разговоре со СМИ вспоминали своё общение с Патриархом Илией II и подчеркнули его роль для Грузинской церкви.
Представитель монастыря святого Иакова в Оклахоме, отец Афанасиос, заявил, что Илия II был любим не только в Грузии, но и в США.
«Я из монастыря святого Иакова в Оклахоме. Я нахожусь здесь с благословения нашего духовного отца. Он был давним другом и братом Патриарха Илии II. Я встречался с Патриархом несколько лет назад. Сейчас у меня появилась возможность приехать на его похороны. Он был любимым Патриархом для всех. Я знаю, что он значил для Грузии, но его также любили в Соединённых Штатах и во многих других местах мира. Любовь к нему ощущалась в каждом уголке мира», — отметил отец Афанасиос.
По словам аббата Элдреса Эмилиана, он прибыл в Грузию, чтобы выразить благодарность Патриарху.
«Я приехал сюда из монастыря святой Сидонии в Мэриленде, чтобы выразить глубокую благодарность Его Святейшеству», — заявил аббат Элдрес Эмилиан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна