«Илию II любили не только в Грузии, но и в США» - отец Афанасиос

24.03.2026 17:26





В Сионский кафедральный собор продолжают приходить представители делегаций из разных стран, чтобы почтить память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Среди них — делегация из Соединённые Штаты Америки.



Члены делегации в разговоре со СМИ вспоминали своё общение с Патриархом Илией II и подчеркнули его роль для Грузинской церкви.



Представитель монастыря святого Иакова в Оклахоме, отец Афанасиос, заявил, что Илия II был любим не только в Грузии, но и в США.



«Я из монастыря святого Иакова в Оклахоме. Я нахожусь здесь с благословения нашего духовного отца. Он был давним другом и братом Патриарха Илии II. Я встречался с Патриархом несколько лет назад. Сейчас у меня появилась возможность приехать на его похороны. Он был любимым Патриархом для всех. Я знаю, что он значил для Грузии, но его также любили в Соединённых Штатах и во многих других местах мира. Любовь к нему ощущалась в каждом уголке мира», — отметил отец Афанасиос.



По словам аббата Элдреса Эмилиана, он прибыл в Грузию, чтобы выразить благодарность Патриарху.



«Я приехал сюда из монастыря святой Сидонии в Мэриленде, чтобы выразить глубокую благодарность Его Святейшеству», — заявил аббат Элдрес Эмилиан.





