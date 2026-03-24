Раса Юкнявичине о приговоре Элене Хоштария


24.03.2026   16:04


В стране - кандидате на вступление в Европейский союз нет места политическим заключённым, - так евродепутат Расa Юкнявичене отреагировала на решение суда по делу о повреждении предвыборного баннера в отношении лидера партии «Дроа» Элене Хоштария.

«Недавно Элене Хоштария была приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Европейский парламент выражает полную солидарность грузинскому народу и политическим заключённым, что ещё раз подтвердил в резолюции, принятой в марте», - пишет в социальной сети X депутат.

Напомним, что 12 марта Европарламент принял резолюцию «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме «Грузинской мечты»».

«Европарламент решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, которые стали мишенью за осуществление свободы слова и собраний или за мирный протест. Также осуждает систематическое уголовное преследование политических оппонентов, журналистов и активистов со стороны режима «Грузинской мечты»», — говорится в резолюции.


