Кобахидзе: Провозглашением автокефалии 25 марта 1917 года грузинский народ восстановил историческую справедливость

25.03.2026 10:31





Сегодня мы отмечаем исторический день восстановления автокефалии Грузинской Апостольской Православной Церкви - в этом году эта праздничная дата омрачена национальной скорбью - мы простились с духовным предводителем нации, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, одной из главнейших многих заслуг которого является именно признание древней автокефалии Матери-Церкви на мировом уровне, - об этом в соцсети написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, провозглашением автокефалии 25 марта 1917 года грузинский народ восстановил историческую справедливость. Однако именно величайшие усилия Патриарха привели к полной и окончательной победе.



«Сегодня мы отмечаем исторический день восстановления автокефалии Грузинской Апостольской Православной Церкви.



В этом году эта праздничная дата омрачена национальной скорбью - мы простились с духовным предводителем нации, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, одной из главнейших многих заслуг которого является именно признание древней автокефалии Матери-Церкви на мировом уровне.



Провозглашением автокефалии 25 марта 1917 года грузинский народ восстановил историческую справедливость. Однако именно величайшие усилия Патриарха привели нас к полной и окончательной победе.



В 1990 году, в результате его неустанной работы и высочайшего международного авторитета, Вселенская Патриархия официально признала историческую автокефалию и патриарший титул нашей Церкви. Это был решающий шаг не только в укреплении Церкви, но и в укреплении суверенитета грузинского государства.



Сегодня, на девятый день кончины Его Святейшества, когда вся страна скорбит, это бесценное достижение - прочный фундамент нашей духовной и национальной идентичности - наиболее ясно свидетельствует об эпохальном наследии Илии II.



Поздравляю с этим историческим днем. Наш долг - беречь единство, оставленное Патриархом, и с величайшим уважением к его памяти достойно продолжать его путь», - написал Кобахидзе.





