Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Великобритании назначен Илья Дарчиашвили
31.03.2026 20:02
Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии назначен Илья Дарчиашвили. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
По данным МИД, Илья Дарчиашвили также назначен Постоянным представителем Грузии в Международной морской организации.
«Илья Дарчиашвили был министром иностранных дел Грузии в 2022-2024 гг.;
В 2017-2021 гг - Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Республике Польша.
Илья Дарчиашвили занимал должности главы администрации правительства Грузии и первого заместителя министра регионального развития и инфраструктуры. Он также работал на должности исполнительного директора в «Муниципальном фонде развития Грузии».
Илье Дарчиашвили присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла», - говорится в информации.
