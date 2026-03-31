Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Великобритании назначен Илья Дарчиашвили


31.03.2026   20:02


Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии назначен Илья Дарчиашвили. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По данным МИД, Илья Дарчиашвили также назначен Постоянным представителем Грузии в Международной морской организации.

«Илья Дарчиашвили был министром иностранных дел Грузии в 2022-2024 гг.;

В 2017-2021 гг - Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Республике Польша.

Илья Дарчиашвили занимал должности главы администрации правительства Грузии и первого заместителя министра регионального развития и инфраструктуры. Он также работал на должности исполнительного директора в «Муниципальном фонде развития Грузии».

Илье Дарчиашвили присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла», - говорится в информации.


﻿
