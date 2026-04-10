Какие страны имеют безвизовый режим с Грузией, а для граждан каких стран требуется виза для въезда?

10.04.2026 19:08





По данным Passportindex, граждане 119 стран и территорий могут въезжать в Грузию без визы,тогда как для граждан 77 стран визовый режим остаётся обязательным. Безвизовый доступ в основном предоставлен жителям стран ЕС, государств СНГ, а также Северной и ЮжнойАмерики. В то же время граждане большинства стран Африки и Азии должны оформлять визу для въезда.



Страны, гражданам которых не требуется виза для въезда в Грузию:



Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Канада, Чили, Китай, Колумбия, КостаРика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Исландия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Мали, Маршалловы острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Оман, Панама, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Сомали, Южная Африка, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Украина, ОАЭ, Великобритания, США, Узбекистан, Ватикан.



Страны, гражданам которых требуется виза для въезда в Грузию:



Афганистан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Бенин, Бутан, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, КабоВерде, Центрально-африканская Республика, Чад, Коморские острова, Конго, Демократическая Республика Конго, Котд’Ивуар, Куба, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Гана, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гонконг, Индия, Индонезия, Ирак, Ямайка, Микронезия, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Северная Корея, Пакистан, Палау, Территория Палестины, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Судан, Суринам, Сирия, Тайвань, Танзания, Восточный Тимор, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тувалу, Уганда, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве.



Дополнительно:

Правительство Грузии планирует ввести новую визу C5 для долгосрочного пребывания. Она будет предназначена для лиц с высоким доходом и их семей, действовать в течение 5 лет, а её стоимость составит до 500 долларов.





