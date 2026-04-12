12-13 апреля на нескольких улицах Тбилиси будет частично ограничено движение автотранспорта

12.04.2026 10:15





В связи с праздником Пасхи 12 и 13 апреля движение вблизи Сабурталинского кладбища на улице Университетской будет односторонним - транспортные средства будут двигаться от нового тоннеля в направлении проспекта Тамарашвили, - сообщает мэрия Тбилиси.



Автомобили с прилегающих к улице Университетской улиц смогут двигаться в направлении проспекта Тамарашвили.



Также, по данным ведомства, на улицах, прилегающих к Кукийскому кладбищу, движение также будет односторонним. Передвижение будет возможно по следующим улицам: площадь Читая (Советская), улица Мамардашвили, Норийскмй подъём, улица Цаиши, подъём Махата. Спуск будет возможен по улице Худадова в направлении улицы Цотне Дадиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





