Пасхальная эпистола местоблюстителя патриаршего престола всея Грузии митрополита Шио (Муджири)

12.04.2026 10:15





Местоблюститель патриаршего престола всея Грузии, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири) в своей Пасхальной эпистоле почтил заслуги Католикоса-Патриарха Илии II.



«Многолетнее служение и крест Католикоса-Патриархата были нелегкими. Его повседневная жизнь, каждое дело и мысль были исполнены мученичества и самопожертвования. Он принял наследство, преследуемое, униженное и угнетаемое атеистическим режимом, и оставил нам восстановленную Церковь, которая сегодня играет важнейшую роль в жизни страны и общества.



Даже после смерти Святейший Патриарх как будто продолжает обращать, объединять и проповедовать народу. Смело можно сказать, что Католикос-Патриарх Илия II, следуя по стопам своих предшественников и совершая богоугодные дела, вдохнул новую жизнь в Грузинскую Православную Церковь. Его учения и заслуги продолжают жить в каждом верующем, чьи сердца, обращенные к Богу, единодушно прославляют Воскресшего Спасителя.



Именно взаимоподдержка, молитва, единство и любовь являются залогом того, что мы достойно продолжим нашу церковную и государственную жизнь. Да дарует нам Воскресший Спаситель крепкую веру, любовь, мир, единодушие и разум!



Христос Воскресе! – говорится в пасхальной эпистоле.





