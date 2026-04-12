|
|
|
Пасхальная эпистола местоблюстителя патриаршего престола всея Грузии митрополита Шио (Муджири)
12.04.2026 10:15
Местоблюститель патриаршего престола всея Грузии, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири) в своей Пасхальной эпистоле почтил заслуги Католикоса-Патриарха Илии II.
«Многолетнее служение и крест Католикоса-Патриархата были нелегкими. Его повседневная жизнь, каждое дело и мысль были исполнены мученичества и самопожертвования. Он принял наследство, преследуемое, униженное и угнетаемое атеистическим режимом, и оставил нам восстановленную Церковь, которая сегодня играет важнейшую роль в жизни страны и общества.
Даже после смерти Святейший Патриарх как будто продолжает обращать, объединять и проповедовать народу. Смело можно сказать, что Католикос-Патриарх Илия II, следуя по стопам своих предшественников и совершая богоугодные дела, вдохнул новую жизнь в Грузинскую Православную Церковь. Его учения и заслуги продолжают жить в каждом верующем, чьи сердца, обращенные к Богу, единодушно прославляют Воскресшего Спасителя.
Именно взаимоподдержка, молитва, единство и любовь являются залогом того, что мы достойно продолжим нашу церковную и государственную жизнь. Да дарует нам Воскресший Спаситель крепкую веру, любовь, мир, единодушие и разум!
Христос Воскресе! – говорится в пасхальной эпистоле.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна