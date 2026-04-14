Кобахидзе поздравил граждан с Днём родного языка
14.04.2026 10:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил граждан с Днём родного языка.
Как отметил Кобахидзе, сила и развитие родного языка являются одним из важнейших условий прочности грузинского государства.
«Поздравляю вас с Днём родного языка!
14 апреля 1978 года занимает особое место в истории нашей страны. В этот день Грузия сплотилась как единое целое, чтобы защитить родной язык.
Это было беспрецедентное событие — грузинский народ показал всему миру, что никогда не откажется от своего национального достоинства. Тогда защита языка означала сохранение идеи независимого государства. Именно поэтому эта историческая победа дала мощнейший импульс национально-освободительному движению.
Поколение 14 апреля сохранило фундамент, на котором сегодня стоит наш суверенитет.
Наш долг перед родным языком вечен. В современном мире защита национальной самобытности по-прежнему требует больших усилий. Наша обязанность — неуклонно заботиться о нашем самом живом национальном сокровище. Сила и развитие родного языка являются одним из важнейших условий прочности грузинского государства», — заявил Ираклий Кобахидзе.
