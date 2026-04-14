Комиссар по правам человека Совета Европы встретился с министром ВД


14.04.2026   21:02


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел встречу с находящимся с официальным визитом в Тбилиси комиссаром по правам человека Совета Европы Майклом О’Флаэрти. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, в рамках встречи Гека Геладзе ознакомил комиссара по правам человека с детальной информацией как о деятельности и приоритетных направлениях работы министерства, так и о текущих и реализованных реформах.

«Стороны также обсудили ситуацию в Грузии в плане защиты прав человека. В завершение встречи стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества между Министерством внутренних дел и Советом Европы», -отмечается в информации.


