Комиссар по правам человека Совета Европы встретился с министром ВД

14.04.2026 21:02





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел встречу с находящимся с официальным визитом в Тбилиси комиссаром по правам человека Совета Европы Майклом О’Флаэрти. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По данным ведомства, в рамках встречи Гека Геладзе ознакомил комиссара по правам человека с детальной информацией как о деятельности и приоритетных направлениях работы министерства, так и о текущих и реализованных реформах.



«Стороны также обсудили ситуацию в Грузии в плане защиты прав человека. В завершение встречи стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества между Министерством внутренних дел и Советом Европы», -отмечается в информации.





