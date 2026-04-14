Европарламент и Совет Европы присвоили проекту подводного кабеля через Черное море статус «проекта взаимного интереса»

Проекту подводного кабеля через Черное море Европарламентом и Советом Европы присвоен статус проекта взаимного интереса (PMI), сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



По данным министерства, после присвоения статуса PMI проект подводного кабеля через Черное море подпадает под действие энергетического законодательства ЕС, что означает, что для получения разрешений на изучение и строительство проект будет пользоваться упрощенными процедурами.



«Кроме того, получение статуса проекта взаимного интереса чрезвычайно важно в плане формирования бизнес-модели и инвестиционной модели. В соответствии с европейским законодательством, у утвержденных проектов взаимного интереса будет активная правовая, финансовая и административная поддержка со стороны Евросоюза.



Проект Черноморского подводного кабеля предусматривает создание цифровой и подводной сети передачи высокого напряжения, которая должна соединить электроэнергетические системы Грузии и Европы. В рамках проекта будет построен подводный кабель протяженностью около 1 155 км (1115 км под водой и 40 км по суше) мощностью 1 300 мегаватт.



Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы и региона Южного Кавказа, развитию сектора возобновляемой энергии и повышению транзитных возможностей между этими регионами.



Проведенное технико-экономическое исследование подтвердило, что он технически и экономически осуществим. На данном этапе ведутся подготовительные работы по закупке услуг по изучению дна Черного моря.



Проект Черноморского подводного кабеля внесен в десятилетний план развития европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026–2036 годы (TYNDP)», -сказано в информации.



Информация о присвоении статуса PMI опубликована в официальном журнале Евросоюза.





