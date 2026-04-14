|
|
|
Европарламент и Совет Европы присвоили проекту подводного кабеля через Черное море статус «проекта взаимного интереса»
14.04.2026 21:09
Проекту подводного кабеля через Черное море Европарламентом и Советом Европы присвоен статус проекта взаимного интереса (PMI), сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
По данным министерства, после присвоения статуса PMI проект подводного кабеля через Черное море подпадает под действие энергетического законодательства ЕС, что означает, что для получения разрешений на изучение и строительство проект будет пользоваться упрощенными процедурами.
«Кроме того, получение статуса проекта взаимного интереса чрезвычайно важно в плане формирования бизнес-модели и инвестиционной модели. В соответствии с европейским законодательством, у утвержденных проектов взаимного интереса будет активная правовая, финансовая и административная поддержка со стороны Евросоюза.
Проект Черноморского подводного кабеля предусматривает создание цифровой и подводной сети передачи высокого напряжения, которая должна соединить электроэнергетические системы Грузии и Европы. В рамках проекта будет построен подводный кабель протяженностью около 1 155 км (1115 км под водой и 40 км по суше) мощностью 1 300 мегаватт.
Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы и региона Южного Кавказа, развитию сектора возобновляемой энергии и повышению транзитных возможностей между этими регионами.
Проведенное технико-экономическое исследование подтвердило, что он технически и экономически осуществим. На данном этапе ведутся подготовительные работы по закупке услуг по изучению дна Черного моря.
Проект Черноморского подводного кабеля внесен в десятилетний план развития европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026–2036 годы (TYNDP)», -сказано в информации.
Информация о присвоении статуса PMI опубликована в официальном журнале Евросоюза.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна