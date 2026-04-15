|
|
|
Глава МВД Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека
15.04.2026 10:45
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провёл встречу в Тбилиси с находящимся с официальным визитом комиссаром по правам человека Совета Европы Майклом О’Флаэрти.
По информации МВД, в ходе встречи Геладзе предоставил комиссару подробную информацию о деятельности министерства, его приоритетных направлениях, а также о текущих и реализованных реформах.
Стороны также обсудили ситуацию с защитой прав человека в Грузии.
В завершение встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества между Министерством внутренних дел и Советом Европы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна