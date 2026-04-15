Глава МВД Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека

15.04.2026 10:45





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провёл встречу в Тбилиси с находящимся с официальным визитом комиссаром по правам человека Совета Европы Майклом О’Флаэрти.



По информации МВД, в ходе встречи Геладзе предоставил комиссару подробную информацию о деятельности министерства, его приоритетных направлениях, а также о текущих и реализованных реформах.



Стороны также обсудили ситуацию с защитой прав человека в Грузии.



В завершение встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества между Министерством внутренних дел и Советом Европы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





