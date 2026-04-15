Министр юстиции принимает участие в заседании Комитета экспертов ООН по государственному управлению в Нью-Йорке

15.04.2026 12:21





Министр юстиции Грузии Паата Салия вместе с делегацией находится в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Комитета экспертов ООН по публичному администрированию.



В рамках визита запланированы двусторонние встречи с заместителем Генерального секретаря ООН и другими высокопоставленными должностными лицами.



«В рамках Комитета экспертов ООН по публичному администрированию у нас будет возможность выступить перед членами комитета и представителями ООН, рассказать о реформах, проведённых в сфере публичного управления в Грузии, в том числе о развитии государственных услуг, использовании цифровых технологий и внедрении инноваций. В ходе визита у нас также состоятся двусторонние встречи с заместителем Генерального секретаря ООН и другими руководящими лицами. Самое главное — мы обсудим форум, который пройдёт в Тбилиси 23–25 июня 2026 года. Тот факт, что Форум государственных услуг ООН проводится в Грузии, является несомненным подтверждением проведённых в стране реформ, ориентированных на граждан и обеспечение доступности услуг для них», — заявил Паата Салия.





