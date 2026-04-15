Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госминистр Тея Ахвледиани провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека


15.04.2026   10:58


Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.

Государственный министр подчеркнула твёрдую поддержку Советом Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также значение ежегодных консолидированных отчётов Генерального секретаря. Она отметила роль Совета Европы в мирном урегулировании конфликта, включая процессы примирения и вовлечённости.

В ответ на интерес Майкла О’Флаэрти государственный министр подробно ознакомила комиссара с тяжёлой ситуацией в области прав человека и гуманитарной сфере в оккупированных регионах Грузии, а также с серьёзными последствиями продолжающейся оккупации.

Государственный министр также рассказала о приоритетах политики примирения и вовлечённости, ходе её реализации и будущих планах, направленных на улучшение социально-экономических условий населения, пострадавшего от конфликта, а также на углубление диалога и восстановление доверия между искусственно разделёнными сообществами на основе общих интересов.

Комиссар по правам человека поблагодарил государственного министра за исчерпывающую информацию и отметил, что со своей стороны уделит особое внимание ситуации с правами человека в оккупированных регионах.

Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна