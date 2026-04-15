Госминистр Тея Ахвледиани провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека

15.04.2026 10:58





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.



Государственный министр подчеркнула твёрдую поддержку Советом Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также значение ежегодных консолидированных отчётов Генерального секретаря. Она отметила роль Совета Европы в мирном урегулировании конфликта, включая процессы примирения и вовлечённости.



В ответ на интерес Майкла О’Флаэрти государственный министр подробно ознакомила комиссара с тяжёлой ситуацией в области прав человека и гуманитарной сфере в оккупированных регионах Грузии, а также с серьёзными последствиями продолжающейся оккупации.



Государственный министр также рассказала о приоритетах политики примирения и вовлечённости, ходе её реализации и будущих планах, направленных на улучшение социально-экономических условий населения, пострадавшего от конфликта, а также на углубление диалога и восстановление доверия между искусственно разделёнными сообществами на основе общих интересов.



Комиссар по правам человека поблагодарил государственного министра за исчерпывающую информацию и отметил, что со своей стороны уделит особое внимание ситуации с правами человека в оккупированных регионах.



Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





