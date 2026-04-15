Госминистр Тея Ахвледиани провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека
15.04.2026 10:58
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.
Государственный министр подчеркнула твёрдую поддержку Советом Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также значение ежегодных консолидированных отчётов Генерального секретаря. Она отметила роль Совета Европы в мирном урегулировании конфликта, включая процессы примирения и вовлечённости.
В ответ на интерес Майкла О’Флаэрти государственный министр подробно ознакомила комиссара с тяжёлой ситуацией в области прав человека и гуманитарной сфере в оккупированных регионах Грузии, а также с серьёзными последствиями продолжающейся оккупации.
Государственный министр также рассказала о приоритетах политики примирения и вовлечённости, ходе её реализации и будущих планах, направленных на улучшение социально-экономических условий населения, пострадавшего от конфликта, а также на углубление диалога и восстановление доверия между искусственно разделёнными сообществами на основе общих интересов.
Комиссар по правам человека поблагодарил государственного министра за исчерпывающую информацию и отметил, что со своей стороны уделит особое внимание ситуации с правами человека в оккупированных регионах.
Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество.
