«Красный крест» и финансовые учреждения выведут из-под действия закона «о грантах»

15.04.2026 15:11





Требования закона «О грантах» не будут распространяться на гранты, выдаваемые «Обществом Красного Креста Грузии». Также гранты, предоставляемые финансово-кредитными учреждениями, не потребуют согласования с правительством Грузии. Соответствующие уточняющие изменения вносятся в закон «О грантах», который парламент рассматривает во втором и третьем чтениях 15 апреля. В этой части проект был доработан на заседании юридического комитета.



В законе «О грантах» уже указаны несколько организаций, которым не требуется обращаться к правительству Грузии за согласием на выдачу грантов. Это: программа ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт Европа», программа ЕС «Эразмус+», Германская служба академических обменов (DAAD), а также программа «Креативная Европа» между Грузией и ЕС. Гранты, выдаваемые этими организациями для общего и высшего образования, а также научной деятельности, не подпадают под действие закона.



Председатель комитета Арчил Гордуладзе представил обновлённую версию законопроекта, согласно которой к этому перечню добавляются «Общество Красного Креста Грузии» и финансово-кредитные учреждения.



«В Грузии действует конкретное юридическое лицо, являющееся членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Для большей ясности необходимо прямо закрепить, что на них этот закон не распространяется.



Также следует уточнить, что требования закона «О грантах» не распространяются и на гранты, выдаваемые финансово-кредитными учреждениями.



Речь идёт, например, о грантах Всемирного банка, которые, как правило, сопровождают кредитные соглашения, и риски нарушения суверенитета в этом случае минимальны. Такие гранты и так согласовываются с правительством по иной процедуре, при этом политические гранты в таких случаях не предоставляются», — заявил Гордуладзе на заседании комитета.



Изменения в закон «О грантах» парламент рассматривает в ускоренном порядке. Согласно законопроекту, также больше не будут считаться грантами средства, предоставляемые аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и представительствами международных организаций, если они направлены или могут быть направлены на деятельность, исходящую из политических или публичных интересов, подходов или отношений иностранного государства или иностранной политической партии.





