Шарашидзе: В очередной раз доказано, что у «Грузинской мечты» безответственные министры

15.04.2026 16:31





«Сегодня ещё раз подтвердилось, что у «Грузинской мечты» совершенно безответственные министры», — заявил депутат парламента, член партии Георгий Шарашидзе из партии «За Грузию» Георгий Гахария, комментируя выступление министра иностранных дел Мака Бочоришвили в парламенте в порядке интерпелляции.



По его словам, вместо того чтобы взять на себя ответственность, особенно в вопросах внешней политики и повреждения европейского курса, министр представила противоположную позицию.



Он заявил, что приостановка процесса вступления Грузии в Евросоюз была фактически возложена на сам ЕС.



«Она не взяла на себя никакой ответственности — ни за демократический откат, ни за антидемократические законы, ни за нарушения прав человека, ни за насилие против десятков протестующих и безнаказанность виновных, ни за ограничения НПО и независимых СМИ, ни за многие другие действия. Она обвинила ЕС в том, что из-за него якобы остановился процесс евроинтеграции Грузии», — заявил Шарашидзе.



По его словам, это «печальная реальность», когда министры «Грузинской мечты» под маской псевдопатриотизма на деле представляют «антинародные и антипатриотические силы».



Он добавил, что страна находится в тупике, и выхода из него не видно до тех пор, пока власть не сменится или не «придёт в себя» и не вернёт Грузию на путь европейского будущего.





