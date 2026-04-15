Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шарашидзе: В очередной раз доказано, что у «Грузинской мечты» безответственные министры


15.04.2026   16:31


«Сегодня ещё раз подтвердилось, что у «Грузинской мечты» совершенно безответственные министры», — заявил депутат парламента, член партии Георгий Шарашидзе из партии «За Грузию» Георгий Гахария, комментируя выступление министра иностранных дел Мака Бочоришвили в парламенте в порядке интерпелляции.

По его словам, вместо того чтобы взять на себя ответственность, особенно в вопросах внешней политики и повреждения европейского курса, министр представила противоположную позицию.

Он заявил, что приостановка процесса вступления Грузии в Евросоюз была фактически возложена на сам ЕС.

«Она не взяла на себя никакой ответственности — ни за демократический откат, ни за антидемократические законы, ни за нарушения прав человека, ни за насилие против десятков протестующих и безнаказанность виновных, ни за ограничения НПО и независимых СМИ, ни за многие другие действия. Она обвинила ЕС в том, что из-за него якобы остановился процесс евроинтеграции Грузии», — заявил Шарашидзе.

По его словам, это «печальная реальность», когда министры «Грузинской мечты» под маской псевдопатриотизма на деле представляют «антинародные и антипатриотические силы».

Он добавил, что страна находится в тупике, и выхода из него не видно до тех пор, пока власть не сменится или не «придёт в себя» и не вернёт Грузию на путь европейского будущего.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна