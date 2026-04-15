Комиссия по изучению цен в нашей стране оказалась полным фарсом - член «Лело - Сильная Грузия»

15.04.2026 17:18





Комиссия по изучению цен в стране оказалась полным фарсом, - об этом сегодня на брифинге заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили. По его словам, в Грузии выросли цены на все основные потребительские товары.



Ответственность за это он возлагает на премьер-министра Грузии.



«В период этих пасхальных праздников мы все на собственном опыте увидели, во сколько обходится посещение супермаркетов и рынков Грузии для того, чтобы накрыть праздничный стол. Сегодня самый подходящий момент, чтобы всем вместе увидеть, что комиссия по изучению цен в этой стране оказалась полным фарсом, то есть с того момента, как эта комиссия начала работу, и до сегодняшнего дня цены выросли абсолютно на все товары первой необходимости.



Рост цен продолжается непрерывно с момента начала работы этой комиссии. По данным за март 2026 года, продовольственная инфляция в Грузии составила 7,5%, в частности:



- цена на рыбу выросла на 22%; - цена на орехи и виноград выросла до 14%; - цена на хлеб и хлебобулочные изделия выросла на 10%; - цена на мясо и мясные продукты также выросла на 10%; - цена на масло и другие жиры выросла на 8%; - сахар, джем и другие сладости - на 5%; - овощи и бахчевые - на 5%. Что касается яиц, их цена выросла на 4,5%.



Реальность в сегодняшней Грузии такова: 15 апреля - обещанное в 2012 году снижение тарифа на электроэнергию вдвое уже с этого месяца выросло на 30%, тариф на электроэнергию вырос на одну треть, что станет необратимым процессом и приведёт к росту цен на все товары и услуги. К сведению этой комиссии, Ассоциация птицеводов сделала официальное заявление, в котором указала, что исходя из глобальных условий и реальности цена на яйца неизбежно вырастет, поскольку увеличилась стоимость электроэнергии.



На этом фоне комиссия «Грузинской мечты» установила то, что граждане Грузии, и это и без того хорошо знают даже пятилетние дети, что Грузия является импортозависимой страной. Именно это установили семь миллионеров, которые устраивали маскарад для населения Грузии, вводили его в заблуждение и ежедневно оскорбляли своими действиями. Эта комиссия не обсуждала, что за 14 лет при власти «Грузинской мечты» было потрачено 6 миллиардов лари на различные программы в сельском хозяйстве. Результат - продуктивность сельского хозяйства не выросла, доля местной продукции в потреблении не увеличилась, наоборот, импорт вырос, и все основные категории продовольствия являются импортными, то есть эти 6 миллиардов были потрачены впустую.



Комиссия, созданная в пропагандистских целях, всего за несколько месяцев наглядно показала, что она была ложью, чистой выдумкой и не имеет никакой связи с реальной жизнью, кроме того, что несколько лишённых совести миллионеров впервые в жизни узнали, сколько стоят в грузинских супермаркетах масло, молоко, сахар и хлеб.



В этой ситуации кто-нибудь несёт ответственность? У меня вопрос к правительству Грузии. Тот патологический лжец, который называет себя премьером, который является сотрудником по продажам в «Иглс Хиллс», несёт ответственность за этот маскарад, устроенный грузинскому народу, в результате которого подорожали абсолютно все продукты? Потребует ли кто-нибудь из «Грузинской мечты» ответственности от этого ничтожества и ему подобных, которые месяцами вводили вас в заблуждение, обещая, что какая-то комиссия снизит цены. Кто несёт ответственность перед гражданами Грузии, у которых за время работы этой комиссии стоимость жизни выросла как минимум на 30%? Теперь они обнаружили то, о чём мы говорили с самого начала - что в импортозависимой, небольшой стране, такой как Грузия, комиссия по изучению цен не сможет ничего установить и не даст никакого результата. Вот это они и обнаружили в конце.



Ещё раз, важно, чтобы по этому вопросу была поставлена ответственность конкретного лица - премьер-министра Грузии, который наполнял граждан Грузии этим патологическим враньем и который, кстати, в последние дни исчез со всех радаров «Грузинской мечты», нигде не появляется, и без него в его кабинете ведутся какие-то разговоры о перестановках», - заявил Датунашвили.





