Парламент Грузии поддержал введение новой категории ординарной визы - C5

16.04.2026 00:24





Парламент Грузии 72 голосами принял в третьем чтении изменения в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



Согласно законопроекту, вводится новая категория ординарной визы - C5. Многократная краткосрочная виза данной категории будет выдаваться сроком действия на 5 лет и с правом пребывания в Грузии сроком до 1 года. Ординарная виза категории C5 будет выдаваться лицу, въезжающему в Грузию с краткосрочными целями, в том числе с туристической целью, и имеющему право осуществлять деятельность исключительно в интересах нерезидентного лица — если она связана с деятельностью нерезидента за пределами Грузии. Виза данной категории также будет выдаваться супругу и несовершеннолетнему ребёнку/детям такого лица.



Согласно изменениям, термин E-VISA PORTAL в законе будет заменён формулировкой «специальный веб-сайт». Вместе с тем, на основании правового акта правительства Грузии станет возможным принятие решения о выдаче визы в ускоренном порядке.



В качестве ещё одного нового основания для отказа в выдаче визы категории C5 без необходимости обоснования определяется государственная иммиграционная политика, которая не подлежит обжалованию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





