|
|
|
Парламент Грузии поддержал введение новой категории ординарной визы - C5
16.04.2026 00:24
Парламент Грузии 72 голосами принял в третьем чтении изменения в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
Согласно законопроекту, вводится новая категория ординарной визы - C5. Многократная краткосрочная виза данной категории будет выдаваться сроком действия на 5 лет и с правом пребывания в Грузии сроком до 1 года. Ординарная виза категории C5 будет выдаваться лицу, въезжающему в Грузию с краткосрочными целями, в том числе с туристической целью, и имеющему право осуществлять деятельность исключительно в интересах нерезидентного лица — если она связана с деятельностью нерезидента за пределами Грузии. Виза данной категории также будет выдаваться супругу и несовершеннолетнему ребёнку/детям такого лица.
Согласно изменениям, термин E-VISA PORTAL в законе будет заменён формулировкой «специальный веб-сайт». Вместе с тем, на основании правового акта правительства Грузии станет возможным принятие решения о выдаче визы в ускоренном порядке.
В качестве ещё одного нового основания для отказа в выдаче визы категории C5 без необходимости обоснования определяется государственная иммиграционная политика, которая не подлежит обжалованию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна