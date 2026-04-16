Арабы недовольны «кампанией против инвестиций» в Грузии - СМИ

16.04.2026 20:12





Издание "Сакартвелос мтис амбеби" сообщает, что председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что арабские партнёры попросили отреагировать на «кампанию против инвестиций».



В Турции, в рамках 152-й Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза, парламентская делегация «Грузинской мечты» во главе с Шалвой Папуашвили встретилась с президентом Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.



По словам Самхарадзе, арабская сторона осведомлена "о вредоносной операции, проводимой против арабских инвестиций в Грузии"



И по его словам, арабская сторона подчеркнула, что подобные обвинения создают проблемы для инвесторов, и попросили грузинскую сторону обратить на это внимание.



В ответ, как заявил Самхарадзе, были даны соответствующие разъяснения.



По его словам, грузинская сторона заявила, что в целом население приветствует инвестиции, а происходящее является кампанией со стороны маргинальных групп политических оппонентов, направленной на экономический и политический саботаж.



«Мы заверили наших арабских партнеров, что проблем с инвестициями не возникнет», — отметил Самхарадзе.

Хотя Самхарадзе не назвал конкретный проект, издание предполагает, что речь идёт о масштабном проекте компании Eagle Hills.



Он предусматривает строительство двух новых городов — в Тбилиси (в районе Крцанисского лесопарка) и в Гонио.

Инвестиционное соглашение между «Грузинской мечтой» и арабской компанией, подписанное в октябре 2025 года, имеет статус коммерческой тайны и не является публичным.

Известно лишь, что создано совместное предприятие «Eagle Hills Georgia», где государство внесло 850 га земли и владеет 33%, а арабская сторона — 67%. Заявленный объём инвестиций составляет $6,6 млрд.



Критики считают, что засекречивание соглашения скрывает непрозрачные условия передачи земель стратегического значения. Неясно, какие санкции предусмотрены за нарушение сроков и как будут защищены интересы государства в случае арбитражных споров.



Экологи предупреждают, что строительство в Крцаниси может уничтожить уникальное биоразнообразие и лесопарк, имеющий важное значение для Тбилиси и Рустави.



Против данного соглашения в Грузии выступают представители самых разных политических и общественных сил: от правых до левых, включая пророссийские и прозападные группы. Критические высказывания звучали даже со стороны представителей церкви.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





