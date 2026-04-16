Работники Батумского бульвара провели акцию протеста с требованием права на труд
16.04.2026 20:13
Работники Батумского бульвара провели митинг и обратились к властям Аджарии с требованием прекратить политику выдавливания малого бизнеса с территории бульвара.
Детали. Поводом для протеста стало решение властей лишить работы предпринимателей, занимавшихся прокатом мопедов и велосипедов. Вслед за этим самозанятые работники собрались на акцию прямо на бульваре, а затем направились к зданию правительства Аджарии, где потребовали соблюдения их права на труд.
Ситуация. На протяжении последних месяцев власти города сносят на Батумском бульваре объекты, которые квалифицируют как несанкционированные: только в марте–апреле 2026 года были демонтированы несколько торговых точек и объектов питания, а также детские аттракционы.
По словам участников нынешнего протеста, расширяющаяся кампания по зачистке территории бульвара оставляет людей без средств к существованию. Предприниматели настаивают на том, что их деятельность была законной, и требуют диалога с властями. Правительство Аджарии пока не прокомментировало акцию.
