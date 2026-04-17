Перед важным заседанием ЕС глава МИД Румынии провела телефонный разговор с главой МИД Грузии

17.04.2026 10:29





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цойу, в ходе которого стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе и перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.



«Мака Бочоришвили подчеркнула существующие в регионе вызовы и в этом контексте важность стабильности и безопасности. Особое внимание было уделено значению усиления сотрудничества в регионе Черного моря», – говорится в заявлении.



Помимо региональной повестки, дипломаты затронули отношения Грузии и Европейского союза, которые переживают глубокий кризис, а также «текущие процессы» внутри страны.



Разговор состоялся по инициативе Бухареста; румынская сторона официально его не комментировала.



Контекст беседы придает ей дополнительный вес: она прошла в преддверии заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге 21 апреля. В повестку встречи включили ситуацию в Грузии и вопросы безопасности на Южном Кавказе.



Примечательно, что всего за день до этого у Цойу состоялся разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым – и его тон оказался значительно более определенным и позитивным.

«Подтвердили прочность стратегического партнерства Румынии и Азербайджана и обсудили пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества по всем направлениям», – написала глава румынского МИД в соцсети X.



Источник: Новости - Грузия

