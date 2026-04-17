Датунашвили: Где инвестиция, которую нам обещал «мальчик по продажам» - Кобахидзе

17.04.2026 14:32





По словам одного из лидеров «Сильной Грузии» Тазо Датунaшвили, тот факт, что 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает, что реалистичный путь политических изменений в стране - это поражение режима путем выборов, является положительным.



«Я приветствую правильное позиционирование Саломе Зурабишвили. Однозначно не могу приветствовать её абсолютно ошибочные позиции в прошлом по вопросу выборов. Но то, что сейчас госпожа Зурабишвили присоединилась к «Сильной Грузии» и тем политическим силам, которые считают, что единственный нормальный и реалистичный путь политических изменений в этой стране - это поражение этого режима путем выборов, - это очень хорошо и заслуживает приветствия», — заявил Датунaшвили.



Кроме того, он также прокомментировал оценку, данную председателем комитета парламента по внешним связям Николозом Самхарадзе в ходе встречи с председателем парламента Объединённых Арабских Эмиратов, где, говоря об арабских инвестициях, тот ответил на высказанные со стороны инвесторов претензии и назвал политических оппонентов, участвующих в кампании против арабских инвестиций, маргинальными группами. Как отметил Датунaшвили, помимо мнения Николоза Самхарадзе, граждан Грузии интересует, где те блага, которые арабские инвестиции должны были принести стране.



«Прикормленный на ферме Иванишвили грязный кролик, оказывается, считает, что грузинская оппозиция — маргинальна. Этому существу хочу сказать, что у него осталось считанные минуты и часы, чтобы представлять эту страну, находиться в этом недоразумении. На самом деле, за пределами мыслей этого ничтожества граждан Грузии интересует, где инвестиции, где деньги, благополучие и та радость, которую «мальчик по продажам» Кобахидзе обещал населению Грузии. Где всё это? Сегодня мы узнали, что уже передали государственные земли Грузии арабам на условиях узуфрукта, но денег по-прежнему нигде не видно, никакой пользы не видно, не видно трудоустроенных людей, а какое-то ничтожество ходит туда-сюда и говорит, что маргиналами являются граждане Грузии, которые выступили против этого. Абсолютное большинство этой страны готово «растерзать» любого Самхарадзе за это оскорбление, которое допустило это ничтожество», — заявил Датунaшвили.



Напомним, что в рамках 152-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Турции, парламентская делегация Грузии встретилась с председателем парламента Объединённых Арабских Эмиратов. Как отметил Самхарадзе, на встрече обсуждались, в том числе, арабские инвестиции в Грузии. По его словам, «арабская сторона проинформирована о вредоносной операции, проводимой в Грузии против арабских инвестиций». Он также отметил, что арабской стороне была предоставлена информация о том, что «это кампания, инициированная политическими оппонентами, маргинальными группами, целью которой является экономический и политический саботаж».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





