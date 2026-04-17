Количество получателей социальной помощи в Грузии сократилось почти на 6%

17.04.2026 15:54





В Грузии сократилось количество получателей социальной помощи. Согласно данным Агентства социальной защиты, по состоянию на март 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество населения, находящегося ниже черты бедности, сократилось почти на 6%.



Более конкретно, по данным агентства, на март 2026 года помощь получали в общей сложности 667 793 человека. В аналогичный период прошлого года количество получателей составляло 708 017 человек.



По данным Национальной службы статистики, на данный момент в Грузии проживает 3 704 500 человек. Следовательно, каждый шестой житель Грузии получает пособие на проживание.



Более конкретно, по регионам количество получателей пособий распределяется следующим образом:



Тбилиси — 147 948 человек

Квемо Картли — 107 587

Имерети — 78 224

Самегрело-Земо Сванети — 76 121

АР Аджария — 68 129

Кахети — 62 776

Шида Картли — 52 553

Гурия — 25 334

Самцхе-Джавахети — 19 225

Мцхета-Мтианети — 17 515

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 12 381

В статистике учитываются также люди, участвующие в государственной программе занятости. Если хотя бы один член семьи участвует в «Государственной программе содействия занятости», все члены семьи, указанные в декларации (включая несовершеннолетних), на протяжении 4 лет сохраняют регистрацию в «Единой базе данных социально уязвимых семей» и право на получение пособия.



Однако по решению правительства программы занятости в бюджете на 2026 год больше не предусмотрены.





