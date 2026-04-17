Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Футбольная сборная Грузии сыграет в июне с Бахрейном


17.04.2026   15:34


Национальная сборная Сборная Грузии по футболу проведёт второй матч летнего международного окна против сборной Бахрейна по футболу.

Международный товарищеский матч состоится 5 июня в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи.

Игра против Бахрейна станет последним подготовительным матчем перед матчами группового этапа Лиги наций, которые пройдут осенью 2026 года.

Перед встречей с Бахрейном сборная Грузии проведёт первый матч летнего окна 2 июня против Румынии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна