Футбольная сборная Грузии сыграет в июне с Бахрейном
17.04.2026 15:34
Национальная сборная Сборная Грузии по футболу проведёт второй матч летнего международного окна против сборной Бахрейна по футболу.
Международный товарищеский матч состоится 5 июня в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи.
Игра против Бахрейна станет последним подготовительным матчем перед матчами группового этапа Лиги наций, которые пройдут осенью 2026 года.
Перед встречей с Бахрейном сборная Грузии проведёт первый матч летнего окна 2 июня против Румынии.
