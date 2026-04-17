Футбольная сборная Грузии сыграет в июне с Бахрейном

17.04.2026 15:34





Национальная сборная Сборная Грузии по футболу проведёт второй матч летнего международного окна против сборной Бахрейна по футболу.



Международный товарищеский матч состоится 5 июня в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи.



Игра против Бахрейна станет последним подготовительным матчем перед матчами группового этапа Лиги наций, которые пройдут осенью 2026 года.



Перед встречей с Бахрейном сборная Грузии проведёт первый матч летнего окна 2 июня против Румынии.





