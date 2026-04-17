Кобахидзе: Мы заинтересованы в том, чтобы стать полноправным членом Европейского союза
17.04.2026 14:37
Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, однако видит, с какими вызовами сталкивается сам ЕС.
Об этом он сказал, выступая на панели лидеров «Определение будущего и управление рисками» в рамках Анталийского дипломатического форума.
По словам Кобахидзе, в мире сейчас идут две войны, а глобальная ситуация характеризуется геополитической напряжённостью.
«В мире — вокруг нас — сейчас идут две войны. Глобальный ландшафт характеризуется геополитической напряжённостью. Конфликты влияют на всё — на торговые маршруты, энергетику, транспорт и экономическую стабильность. Конечно, в такой ситуации необходимо искать фундаментальные решения.
Мы заинтересованы в том, чтобы стать полноправным членом Европейского союза. У нас с Северной Македонией общая цель. В то же время мы видим, с какими вызовами сталкивается сам ЕС. Это фундаментальные вызовы.
На протяжении ряда лет у ЕС были определённые сильные стороны — сильная идентичность, высокий уровень благосостояния, развитая демократия и верховенство права. Однако если посмотреть на сегодняшний Евросоюз, то по всем этим направлениям он сталкивается с серьёзными вызовами. Это нас очень беспокоит, и мы надеемся, что в будущем ситуация в ЕС изменится», — заявил Ираклий Кобахидзе.
