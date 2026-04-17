Папуашвили: Брюссель превратился в препятствующий фактор

17.04.2026 14:47





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в Стамбуле грузинским журналистам, что Брюссель превратился в препятствующий фактор в отношениях с государствами-членами Евросоюза и через его «фильтр» распространяется недостоверная информация о Грузии.



По словам Папуашвили, дезинформация, исходящая из Брюсселя, распространяется в странах ЕС.



«Когда у нас были встречи с представителями парламентов стран-членов ЕС, нашей главной задачей было наладить прямую коммуникацию с коллегами, а не через Брюссель. К сожалению, мы видим, что Брюссель стал препятствием в отношениях с государствами-членами ЕС, и через его фильтр распространяется неверная информация о Грузии. Мы видим, что дезинформация, которую мы слышим из Брюсселя, распространяется в странах Евросоюза. Поэтому двусторонняя коммуникация имеет большое значение. Думаю, у нас были очень содержательные встречи. Есть желание через прямые контакты и визиты в столицы поддерживать непосредственное общение с коллегами», — заявил Папуашвили.



По словам председателя парламента, на встречах с представителями стран Азии все отмечали кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.



«Им приходится принимать различные решения для экономии энергии, поскольку поставки нефти ограничены, включая переход на дистанционную работу и другие меры. Видно, как конфликт, возникший в одном регионе, влияет на другие регионы. К счастью, благодаря действиям властей Грузии мы видим, что эти кризисы обходят нас стороной. Будь то война в Украине или кризис на Ближнем Востоке — в то время как для других стран это почти предпосылка экономического коллапса, в случае Грузии мы имеем хорошие показатели экономического роста. Это результат правильного подхода нашего правительства.



В то же время важно и региональное сотрудничество. У меня были встречи с председателями парламентов Азербайджана и Турции, а также запланирована встреча с председателем парламента Армении. Политика, проводимая властями всех четырёх государств региона и ориентированная на национальные интересы, обеспечивает, несмотря на кризисы, мир и стабильность в регионе. Это важно для наших народов и для экономического роста. Поэтому мы продолжим интенсивное сотрудничество в этом формате», — заявил Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





