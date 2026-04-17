Минэкономики утверждает, что о закрытии неба над Абастумани распространяется «недостоверная информация»

17.04.2026 16:01





Минэкономики заявило, что вокруг создания ограничительной зоны для полетов над Абастумани диаметром 52 км распространяется «недостоверная информация».



По версии ведомства, изменения в воздушном пространстве — это стандартная практика, соответствующая международным нормам, и они не повлияют на авиасообщение.



Ограничения вводятся по инициативе Абастуманской обсерватории: там считают, что интенсивные полёты и конденсационные следы самолётов ухудшают условия для научных наблюдений.



В министерстве утверждают, что речь идёт только о полётах на большой высоте (IFR), а полёты на низкой высоте по визуальным правилам (VFR) под ограничения не подпадают.



При этом подчёркивается, что решение якобы направлено не только на науку, но и на развитие туризма — хотя, как именно ограничения в небе этому помогут, не уточняется.



Председатель Парламента Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о закрытии неба над Абастумани, заявил, что радикальная оппозиция и ее внешние заказчики снова пытаются экономически навредить стране и не допустить реализации успешных проектов, не допустить, в том числе, освоения научного потенциала. Папуашвили заявил, что Абастуманская обсерватория — важный пункт, который интересен всем, кто посещает Грузию.



С 16 апреля 2026 года в Грузии меняются воздушные маршруты: над Абастумани вводится запретная зона диаметром 52 км.





