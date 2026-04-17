Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минэкономики утверждает, что о закрытии неба над Абастумани распространяется «недостоверная информация»


17.04.2026   16:01


Минэкономики заявило, что вокруг создания ограничительной зоны для полетов над Абастумани диаметром 52 км распространяется «недостоверная информация».

По версии ведомства, изменения в воздушном пространстве — это стандартная практика, соответствующая международным нормам, и они не повлияют на авиасообщение.

Ограничения вводятся по инициативе Абастуманской обсерватории: там считают, что интенсивные полёты и конденсационные следы самолётов ухудшают условия для научных наблюдений.

В министерстве утверждают, что речь идёт только о полётах на большой высоте (IFR), а полёты на низкой высоте по визуальным правилам (VFR) под ограничения не подпадают.

При этом подчёркивается, что решение якобы направлено не только на науку, но и на развитие туризма — хотя, как именно ограничения в небе этому помогут, не уточняется.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о закрытии неба над Абастумани, заявил, что радикальная оппозиция и ее внешние заказчики снова пытаются экономически навредить стране и не допустить реализации успешных проектов, не допустить, в том числе, освоения научного потенциала. Папуашвили заявил, что Абастуманская обсерватория — важный пункт, который интересен всем, кто посещает Грузию.

С 16 апреля 2026 года в Грузии меняются воздушные маршруты: над Абастумани вводится запретная зона диаметром 52 км.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна