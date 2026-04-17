Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор 11 участникам акций

17.04.2026 16:13





Осуждённые, актёры Андро Чичинадзе, Онисе Цхаддзе и ещё 9 человек были признаны виновными Тбилисским апелляционным судом, который оставил без изменения приговор первой инстанции – 2 года лишения свободы.



Согласно решению судьи Тбилисского апелляционного суда Теи Леонидзе, 11 обвиняемых были оправданы в участии в групповом насилии, однако, как и в случае с решением судьи первой инстанции Нино Галусташвили, они были признаны виновными в групповом действии. Соответственно, судья Леонидзе не удовлетворила ни апелляцию обвинения, ни защиту.



Прокуратура требовала признания осуждённых виновными в участии в групповом насилии, а защита – вынесения оправдательного приговора.



Осуждённые отбывают двухлетний срок в исправительном учреждении и завершат его через 8 месяцев.



11 осужденных были задержаны за активное участие в групповом действии, нарушившем общественный порядок, на протестных акциях. Как утверждает сторона обвинения, следствие установило, что обвиняемые организовали и участвовали в групповом насилии, в результате которого был причинен вред здоровью многих людей. Было повреждено имущество как физических, так и юридических лиц, повреждена инфраструктура, находящаяся на балансе мэрии Тбилиси.





