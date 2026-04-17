|
|
|
Кобахидзе: Страны Южного Кавказа сейчас больше сосредоточены на укреплении связей
17.04.2026 14:55
Ираклий Кобахидзе, выступая на панельной дискуссии Анталийского дипломатического форума, заявил, что дипломатия была главным инструментом защиты суверенитета, независимости и национальных интересов Грузии.
По его словам, именно благодаря дипломатии в стране сегодня сохраняются мир и стабильность.
«На протяжении веков мы существовали в очень сложной геополитической среде, на перекрёстке империй. Многие империи вокруг нас исчезли, однако Грузия выжила. Дипломатия была главным инструментом защиты нашего суверенитета, независимости и национальных интересов. Именно поэтому мы глубоко верим в дипломатии и её роль.
С 90-х годов прошлого века, после восстановления независимости, мы допустили немало ошибок. Возможно, потому что Грузия не была достаточно дипломатичной и прагматичной — возможно, именно это стало причиной этих ошибок. Мы извлекли много уроков. Мы заново научились дипломатичности и прагматизму. Именно поэтому сегодня в нашей стране есть мир и стабильность. Это ещё одна причина, по которой мы так сильно доверяем роли дипломатии.
Я считаю, что это должно быть подходом для всех стран. Каждое государство должно быть ориентировано на дипломатическое решение своих проблем и различных вопросов, однако, к сожалению, сегодня грубые политические интересы преобладают над дипломатией. Это общая ситуация, которую мы наблюдаем в мире, и она должна измениться», — отметил Кобахидзе.
Он также подчеркнул, что страны Южного Кавказа сейчас всё больше сосредоточены на дипломатических решениях, укреплении связей и прагматичном подходе.
«Хочу подчеркнуть роль основанного на правилах международного порядка, который напрямую связан с сущностью дипломатии. Если мы не сможем восстановить в мире порядок, основанный на правилах и ценностях, дипломатия никогда не сможет одержать верх над грубыми политическими интересами. На это нужно обращать большое внимание.
Ещё один важный аспект — это роль связей и значение здоровых экономических отношений. Если здоровые экономические связи и интересы возобладают над политическими, роль дипломатии в мире станет гораздо сильнее. Южный Кавказ — очень хороший пример. У нашего региона было много проблем и специфических конфликтов, однако сейчас страны региона больше ориентированы на дипломатические решения, прагматичные подходы и укрепление связей.
Это оказывает большую помощь не только в сохранении мира в регионе, но и в укреплении благосостояния наших народов. Это хороший пример, и, думаю, все страны мира должны идти этим путём. Мы должны строить мосты, а не сжигать их — это должно стать общим подходом. В этом случае роль дипломатии станет значительно сильнее», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна