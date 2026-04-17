Кобахидзе: Страны Южного Кавказа сейчас больше сосредоточены на укреплении связей

17.04.2026 14:55





Ираклий Кобахидзе, выступая на панельной дискуссии Анталийского дипломатического форума, заявил, что дипломатия была главным инструментом защиты суверенитета, независимости и национальных интересов Грузии.



По его словам, именно благодаря дипломатии в стране сегодня сохраняются мир и стабильность.



«На протяжении веков мы существовали в очень сложной геополитической среде, на перекрёстке империй. Многие империи вокруг нас исчезли, однако Грузия выжила. Дипломатия была главным инструментом защиты нашего суверенитета, независимости и национальных интересов. Именно поэтому мы глубоко верим в дипломатии и её роль.



С 90-х годов прошлого века, после восстановления независимости, мы допустили немало ошибок. Возможно, потому что Грузия не была достаточно дипломатичной и прагматичной — возможно, именно это стало причиной этих ошибок. Мы извлекли много уроков. Мы заново научились дипломатичности и прагматизму. Именно поэтому сегодня в нашей стране есть мир и стабильность. Это ещё одна причина, по которой мы так сильно доверяем роли дипломатии.



Я считаю, что это должно быть подходом для всех стран. Каждое государство должно быть ориентировано на дипломатическое решение своих проблем и различных вопросов, однако, к сожалению, сегодня грубые политические интересы преобладают над дипломатией. Это общая ситуация, которую мы наблюдаем в мире, и она должна измениться», — отметил Кобахидзе.



Он также подчеркнул, что страны Южного Кавказа сейчас всё больше сосредоточены на дипломатических решениях, укреплении связей и прагматичном подходе.



«Хочу подчеркнуть роль основанного на правилах международного порядка, который напрямую связан с сущностью дипломатии. Если мы не сможем восстановить в мире порядок, основанный на правилах и ценностях, дипломатия никогда не сможет одержать верх над грубыми политическими интересами. На это нужно обращать большое внимание.



Ещё один важный аспект — это роль связей и значение здоровых экономических отношений. Если здоровые экономические связи и интересы возобладают над политическими, роль дипломатии в мире станет гораздо сильнее. Южный Кавказ — очень хороший пример. У нашего региона было много проблем и специфических конфликтов, однако сейчас страны региона больше ориентированы на дипломатические решения, прагматичные подходы и укрепление связей.



Это оказывает большую помощь не только в сохранении мира в регионе, но и в укреплении благосостояния наших народов. Это хороший пример, и, думаю, все страны мира должны идти этим путём. Мы должны строить мосты, а не сжигать их — это должно стать общим подходом. В этом случае роль дипломатии станет значительно сильнее», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





