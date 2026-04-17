Папуашвили встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном


17.04.2026   15:06


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

На встрече было отмечено, что частота визитов на высоком уровне и продуктивное сотрудничество между Грузией и Арменией свидетельствуют об успешном развитии стратегического партнёрства.

Стороны обсудили эффективные парламентские связи, а также сотрудничество в сферах торговли, экономики и туризма.

Также была рассмотрена ситуация на Южном Кавказе, включая развитие отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Арменией и Турцией. Была подчёркнута важность этих процессов для установления регионального мира.

Ален Симонян также рассказал о предстоящих парламентских выборах в Армении.

Встреча прошла в рамках 152-й Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), которая проходит в Стамбуле. В грузинскую делегацию, возглавляемую Шалвой Папуашвили, входят председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе.


