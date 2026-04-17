|
|
|
Папуашвили встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном
17.04.2026 15:06
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.
На встрече было отмечено, что частота визитов на высоком уровне и продуктивное сотрудничество между Грузией и Арменией свидетельствуют об успешном развитии стратегического партнёрства.
Стороны обсудили эффективные парламентские связи, а также сотрудничество в сферах торговли, экономики и туризма.
Также была рассмотрена ситуация на Южном Кавказе, включая развитие отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Арменией и Турцией. Была подчёркнута важность этих процессов для установления регионального мира.
Ален Симонян также рассказал о предстоящих парламентских выборах в Армении.
Встреча прошла в рамках 152-й Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), которая проходит в Стамбуле. В грузинскую делегацию, возглавляемую Шалвой Папуашвили, входят председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна