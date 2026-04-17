Кобахидзе связал дефицит сильных лидеров с неформальным влиянием

17.04.2026 16:37





Премьер Грузии назвал отсутствие ярких лидеров одной из главных проблем современной политики и посетовал на заурядность многих представителей власти. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на панельной дискуссии дипломатического форума в Анталье.



«Существует мнение, что «кадровик планеты», руководствуясь ошибочными намерениями, подбирает лидеров в разных странах. Между тем должна существовать политическая система, которая будет отвечаеть за выбор лидеров внутри государств. Это серьозный вызов, который мы наблюдаем во многих странах», – заявил Кобахидзе, одновременно представив участникам форума теорию заговора, активно продвигаемую правительством «Грузинской мечты».



«В моем детстве у мира были великие лидеры. Я не буду вдаваться в детали и называть имена, но такие лидеры действительно были. Сейчас ситуация сильно отличается. Вероятно, за этими негативными процессами стоят неформальные влияния», – продолжил он.



Хотя Кобахидзе не назвал своих политических кумиров, он сказал, что сегодня видит роль лидеров в стремлении «обеспечить мир и благополучие своему населению», а также в содействии диалогу, сотрудничеству и связности. «Таков и подход Грузии», — подчеркнул он.



Заявление Кобахидзе прозвучало довольно иронично на фоне того, что сам он стал премьер-министром Грузии в 2024 году по прямому представлению почетного председателя и основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили – человека, которого оппозиция и многие эксперты называют «неформальным правителем» страны.



Особенно остро заявление восприняли на фоне недавней встречи Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси. На опубликованных кадрах Кобахидзе выглядел скорее статистом, что оппозиция сразу назвала «публичным унижением» премьера и поводом для его отставки.



