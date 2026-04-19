Конгрессмен Уилсон: США важно, чтобы порт Анаклия не оказалася под доминированием Пекина


19.04.2026   20:12


«Для США критически важно, чтобы (порт Анаклия) оставался открытым и не оказался под доминированием Пекина», заявил конгрессмен США Джо Уилсон в интервью «Радио Свобода». Отвечая на вопрос о том, не рискует ли Грузия потерять стратегическое значение для США на фоне последнего прогресса между Арменией и Азербайджаном, конгрессмен отметил, что Грузия по-прежнему остаётся ключевой страной в регионе. При этом одной из главных причин обеспокоенности он назвал растущее сотрудничество с Россией и Коммунистической партией Китая, особенно в контексте черноморского порта Анаклия.

«Интерес Китая к Анаклия связан с контролем транспортировки редкоземельных ресурсов из Центральной Азии. Эти ресурсы должны проходить через Грузию, что делает порт стратегически важным. Для США критически важно, чтобы эта инфраструктура оставалась открытой и не оказалась под доминированием Пекина.

Также существует обеспокоенность сближением отдельных элементов правительства Грузии с Ираном. Различные отчёты указывают на возможное сотрудничество, включая обмен разведывательной информацией. Это вызывает особую тревогу с учётом жёсткого подавления инакомыслия и массовых репрессий со стороны иранских властей.

На мой взгляд, такие действия и связи не отражают волю и стремления грузинского народа, который последовательно демонстрирует приверженность свободе и независимости», — заявил Уилсон.


﻿
