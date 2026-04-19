Садыгов: Иванишвили — «раб Кремля и Путина» — нанес удар имиджу Грузии

19.04.2026 20:49





Афган Садыгов, азербайджанский оппозиционный журналист, которого грузинские власти за день до прибытия в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева, выдворили на родину — в Азербайджан, пишет, что основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили — «бандитский лидер» партии, «убийца», «коррумпированный чиновник» и «раб Кремля и Путина».



По словам Садыгова, Иванишвили нанес удар государственному имиджу Грузии — ради своих интересов он принес в жертву настоящее и будущее грузинского народа.



Выдворенный журналист пишет, что сожалеет, что не довел борьбу с диктатурой до конца вместе с грузинским народом, но будет всегда рядом с ним.



«Тюремное заключение, репрессии и загадочные убийства могут произойти в любой момент с кем угодно на арене политической борьбы», — указал он.







«Все мое сердце, мои мысли и душа остались в моей дорогой Грузии — с народом, перед зданием парламента и рядом с нашими товарищами по борьбе. Я выражаю безграничную благодарность благодарному грузинскому народу, всем моим соратникам, друзьям с площади и всем, кто меня поддерживал.



Иванишвили — убийца, коррумпированный чиновник, раб Кремля и Путина, предатель своей страны — нанес огромный удар по имиджу грузинского государства, выдворив меня из Грузии в нарушение международного права и решения Европейского суда.



Этим шагом он пожертвовал настоящим и будущим народа ради своих личных интересов.



Служба государственной безопасности Грузии заявила, что «пребывание Афгана Садыгова в Грузии представляет собой очень серьезную угрозу для грузинского государства».



Жаль, что я не смог остаться в Грузии и довести «борьбу с диктатурой» до конца. Но я верю, что мужественный, борющийся и свободолюбивый грузинский народ будет действовать с решимостью и упорством, навсегда устранив с политической арены преступную банду под названием «Грузинская мечта» и ее бандитского лидера Бидзину Иванишвили.



Я буду поддерживать дорогой грузинский народ и своих соратников до самого конца!



Неясно, что произойдет через некоторое время и какие трагедии обрушатся на нас. Тюремное заключение, репрессии и загадочные убийства могут произойти в любой момент с кем угодно на арене политической борьбы.



Долой диктатуру!!!Свободу всем политическим заключенным!!!», — пишет Афган Садыгов.





Напомним, Афган Садыгов – главный редактор медиа-издания Azel.Tv, который живет в Грузии с 24 декабря 2023 года. В середине июля Садыгова из Тбилиси не пустили в Анкару. Тогда журналист пояснил, что ему было сказано, что он может вылететь только в Азербайджан. Также Садыгов сообщал, что там ему грозит арест.



Журналист был помилован в мае 2023 года, но, продолжая сталкиваться с угрозами и преследованиями со стороны властей, покинул Азербайджан. В июле этого года власти Грузии запретили ему выезд в Турцию и сообщили, что он может выехать только в Азербайджан, где в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по обвинениям в угрозах и вымогательстве. Его семья настаивает, что обвинения против него сфабрикованы правительством Азербайджана в отместку за его критическую журналистику.



4 августа 2024 года азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Садыгова Тбилисский городской суд приговорил к экстрадиционному тюремному заключению. Апелляционный суд не рассмотрел прошение об отмене экстрадиционного тюремного заключения азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Садыгова.



В ноябре прошлого года Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции журналиста Афгана Садыгова в Азербайджан. Генеральная прокуратура Грузии требовала выдать его Баку, с чем категорически не соглашались сам задержанный и его адвокат.



2 февраля 2025 года журналист объявил сухую голодовку — он не принимал воду.



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 января 2025 года вынес временное решение, запрещающее экстрадицию азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан. Мера должна была действовать в течение 7-ми дней.



15 января 2025 года судья Тбилисского апелляционного суда Давид Ахалбедашвили отклонил апелляцию Афгана Садыгова на отказ в предоставлении ему статуса беженца или гуманитарного статуса в Грузии.



16 апреля 2025 года журналист Афган Садыгов после 9-ти месяцев заключения в грузинской тюрьме был освобожден под залог.



Поздно вечером 4 апреля 2026 года азербайджанский журналист был задержан у себя дома в Тбилиси сотрудниками полиции. А 5 апреля — выдворен на родину, в Азербайджан.



Источник: SOVA

