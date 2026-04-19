«Грузинская мечта»: правовая система в Великобритании – это кошмар

19.04.2026 20:16





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал правовую систему Великобритания на фоне затянувшегося рассмотрения жалобы властей страны к Би-би-си, назвав процедуру «абсурдной» и «враждебной к жертве».



Предметом спора стало расследование, где выдвигалась версия о возможном использовании против протестующих в Тбилиси химоружия времен Первой мировой войны. Власти Грузии отвергают эти выводы, называя публикацию «клеветнической» и «политически мотивированной».



По словам Папуашвили, грузинская сторона прошла уже два этапа внутреннего рассмотрения жалобы в медиакорпорации, однако на каждом из них получила отказ.



Он утверждает, что сначала претензии рассматривали сами журналисты, подготовившие спорный материал, а затем – редакционное руководство, одобрившее его публикацию.



«Оказалось, что правовая система в Великобритании – это кошмар. Не понимаю, как они поучают нас вопросам правосудия и юридических процедур… По их процедуре нашу жалобу сначала рассмотрели те же журналисты, которые, по нашему мнению, распространили клевету, и они заявили, что правы. Это абсурд», – заявил он.



Сейчас власти Грузии готовят третью жалобу, которая будет рассмотрена на более высоком уровне внутри Би-би-си – с участием совета корпорации и внешних экспертов. После грузинские власти смогут обратиться в суд. Папуашвили при этом выразил сомнение в беспристрастности процесса.



«Факт в том, что в Великобритания действует законодательство, враждебное по отношению к жертве. Представьте, каких усилий и расходов требует подача такой жалобы. А теперь представьте, что с этим сталкивается не финансово обеспеченная партия, способная вести подобные юридические процессы, а обычный человек. Фактически, пострадавший оказывается бесправной букашкой.



В следующий раз, когда Великобритания будет говорить о стандартах в сфере медиа, мы напомним, что там существует правовая среда, которая явно не защищает пострадавших. Судя по происходящему, сейчас система устроена так, что никто не готов признавать собственную неправоту», – заявил он.



15 января правящая партия «Грузинская мечта» направила Би-би-си официальную жалобу с требованием удалить расследование. Власти также настаивали на извинениях, в том числе за утверждения о непропорциональном применении силы полицией и упоминание почетного председателя партии Бидзина Иванишвили в контексте разгонов протестных акций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





