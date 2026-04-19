Папуашвили ответил на заявление Захаровой: мы действуем в интересах народа

19.04.2026 20:20





Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном включении Грузии в список «недружественных стран» в случае её вступления в ЕС. Правительство руководствуется исключительно интересами граждан, утверждает Папуашвили:



«За 35 лет независимости мы привыкли к тому, что те, кто следовал чужим оценкам, не приносили стране хороших результатов. С тех пор как «Грузинская мечта» находится у власти, именно благодаря тому, что она не прислушивается к внешним заявлениям и слушает только свой народ, мы имеем 14 лет непрерывного мира и значительный экономический рост, позволивший нам за несколько лет добиться высоких темпов развития и стать одними из лидеров в мире.



Что касается торговли, не знаю, как я понимаю, Россия сама активно торгует с Европейским союзом и заинтересована в этом. Упоминались алкогольные напитки, вино и так далее. Напомню, что если с кем-то у России и есть недружественные отношения, то это страны Балтии. При этом Литва была лидером и опережала Грузию по экспорту вина, в том числе в Россию. Поэтому я не могу комментировать содержание заявления, но повторю: мы действуем в интересах нашего народа и будем поступать так, как лучше для него», — заявил Папуашвили.



Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что вступление Грузии в Европейский союз и присоединение к антироссийским санкциям нанесёт «серьёзный удар» по туристической отрасли страны и лишит её льготных торговых отношений с Россией и странами СНГ. По её словам, в таком случае России придётся включить Грузию в список недружественных государств.





